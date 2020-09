بحث وزير

الخارجية المصري، سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، خلال اتصال

هاتفي مساعي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة

The post عاجل// شكري وبوريطة يبحثان مساعي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24