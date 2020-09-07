القبض على شخصين يروجان كمية كبيرة من أقراص الهلوسة

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخصين ليبيين أثناء ترويج كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء إدارة العمليات والتنسيق تمكنوا من القبض على المتهمين «من خلال كمين محكم بعملية بيع وشراء».

وأوضحت أن المتهمين الاثنين عثر «بحوزتهما على كمية من الأقراص تقدر بحوالي ( 11506 قرص) نوع لاريكا وعدد (470 قرص) نوع ارتان».

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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