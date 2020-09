بسبب نفاد الوقود.. كهرباء المؤقتة: عجز التوليد يصل إلى 550 ميجاوات

أعلنت الشركة

العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة وجود عجز في التوليد يصل إلى 550 ميجاوات

بسبب نفاد الوقود.

وأكدت الشركة في

يبان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك أنه جرى

تزويد إدارة التحكم الجهوي 220 الشرقية بالوقود الخفيف (الديزل)، واستقرار

الكهرباء في المنطقة الشرقية الأيام الماضية، إلا أن محطات الإنتاج بكل من السرير

والشمال أفادت بالاضطرار لإخراج بعض الوحدات وذلك بسبب نفاد الوقود الخفيف

(الديزل)، الأمر الذي سيؤدي إلى عجز في التوليد يصل إلى ( 550 ميقاوات ) .

وأوضحت الشركة

أنه ليس لديها أي مشاكل فنية وجميع الوحدات تعمل بشكل جيد، مبينة أنه عندما يتوفر

الوقود الخفيف (الديزل) من المصدر سيعود الاستقرار للشبكة الكهربائية فوراً.

وأكدت الشركة أنها أعطت كل الكميات

المطلوبة سواء من الوقود الخفيف ( الديزل) ، أو

الغاز يومياً لكل الجهات المختصة بهذا الأمر، حتى يتم توفيره قبل نفاده.

وأشارت الشركة

إلى أنه من المنتظر وصول ناقلة نفط على متنها وقود خفيف ( ديزل ) خلال الأربع أيام

القادمة.

