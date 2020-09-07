باشاغا يبحث الأوضاع الأمنية في هذه البلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2020

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الاثنين بعمداء بلديات “النواحي الأربع، وورشفانة، والزاوية”

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس استعراض الأوضاع الأمنية داخل هذه البلديات ومناقشة عدد من القضايا الأمنية والمشاكل الأمنية التي تواجهها هذه البلديات.

كما تم التطرق لموضوع دعم مديريات الأمن داخل هذه البلديات وتفعيل مراكز الشرطة للمجاهرة بالأمن وبسط الأمن والاستقرار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين كما جرى مناقشة سبل تحقيق التعاون الأمني بين هذه البلديات.