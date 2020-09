الجامعة العربية تثمن الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي الليبي في المملكة المغربية

ثمنت الجامعة العربية، الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، من خلال الحوار الليبي الذي انطلق يوم أمس الأحد في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسي.

ودعت الجامعة -في بيان لها كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.

