بعد وصول الإصابات لمعدل قياسي.. “مركز مكافحة الأمراض”: لابد من ارتداء الكمامات ومنع التجمعات

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مناشدة عاجلة للمواطنين في ظل التفاقم السريع للوضع الوبائي لجائحة كورونا والزيادة الملحوظة في أعداد الحالات خاصة في العاصمة طرابلس.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تشمل منع التجمعات بكل أنواعها والتأكيد على الحجر الصحي المنزلي والتباعد الجسدي والاجتماعي وارتداء الكمامات والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لكافة المناشط والمرافق والإهتمام بإجراءات النظافة الشخصية.

وطالب المركز الوطني من المواطنين القاطنين بالمناطق التي يحدث فيها انتشار واسع للفيروس بعدم مغادرة المنطقة إلا للضرورة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وحث المركز الوطني كافة الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية بالتعاون والمشاركة وتقديم كافة التسهيلات للحملات التي تقوم بها الفرق الفنية التابعة للمركز للحد من انتشار الفيروس والمتمثلة في دعم فرق الرصد والتقصي الوبائي وفرق الاستجابة السريعة ورفع قدرة مختبرات صحة المجتمع بالبلدية وتجهيزها وكذلك برامج التوعية المجتمعية والدعم النفسي والاجتماعي.

ونوه المركز الوطني إلى أنه وللحصول على المساعده أو استفسار أو للتبليغ على أي ظاهرة صحية يطلب التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز (195).

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أصدر بيانه رقم 183، اليوم الإثنين حول عدد إصابات كورونا في البلاد، مسجلا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس وذلك لأول مرة.

وقال المركز الوطني: “استلمنا أمس الأحد عدد (4291) عينة موزعة على النحو التالي: «المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1276) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (240) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1634) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (207) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (240) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (91) عينة”.

كما وزعت العينات على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (149) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (3) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (36) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (4) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز زوارة عدد (2) عينة”.

وجاءت النتائج كالتالي: “عدد (3206) عينة سالبة، عدد (1085) عينة موجبة مفصلة كالتالي: «عدد (845) حالة جديدة، عدد (240) حالة مخالطة”، وسجل المركز عدد 81 حالة شفاء وعدد 11 حالة وفاة.