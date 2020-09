أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تم خلاله بحث آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، ودفع جهود التسوية السياسية في ليبيا.

وأوضح الخارجية المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الوزير شكري أعرب لنظيره المغربي عن التقدير لحرصه على مواصلة وتكثيف التنسيق والإحاطة بآخر المُستجدات المُتصلة بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد.

ومن جانبه قال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وصون مُقدرات الشعبي الليبي الشقيق وموارده، ويُسهم في مواجهة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية الهدّامة، وهو ما عكسه بوضوح إعلان القاهرة وترحيب مصر بمبادرات التهدئة.

وبحسب البيان بحث الوزيران المساعي الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحرك قدمًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد.

كما اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما وتكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة على الساحة الليبية وكذلك الشركاء الدوليين ومبعوثة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا بالاتحاد الأفريقي، وكذلك في إطار الجامعة العربية اتصالاً بقرب انعقاد مجلس الجامعة.

The post في اتصال هاتفي مع بوريطة..شكري يؤكد دعم مصر لجهود المغرب في دفع الحوار السياسي الليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24