مالية الوفاق : عجز الميزانية خلال 8 أشهر تجاوز 16.5 مليار دينار

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الإثنين، أن وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي في الوزارة أصدرت بيانات جديدة حول قيم الإيراد والإنفاق العام للدولة خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس الماضيين.

وأوضحت الوزارة أن قيمة العجز في الميزانية خلال الثمانية أشهر من العام الحالي قد تجاوزت 16.5 مليار دينار، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى لم يتجاوز 6.7 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة قرابة 23.2 مليار دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى الموارد المالية والنفقات العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2020، بلغ 6 مليارات و672 مليون دينار، قرابة 78% منها جاءت من الإيرادات النفطية التي بلغت خلال هذه الفترة أكثر من 5 مليارات دينار.

