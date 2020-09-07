المرصد السوري: تركيا نقلت مقاتلين جدد إلى ليبيا بينهم 2500 من حمَلةِ الجنسية التونسية

ليبيا – أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة، عادت من الأراضي الليبية بعد انتهاء عقودهم بالقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

المرصد أوضح في بيان له اليوم الإثنين أنّ الدفعة التي عادت ضمت نحو 450 عنصرًا جرى نقلهم إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، ومن ثم إلى مدينة إسطنبول التركية، ليتمَّ إدخالهم نحو مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنّ أعداد المجنّدين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ترتفع إلى نحو 17420 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6700 إلى سورية بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10000، بينهم 2500 من حمَلةِ الجنسية التونسية.

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