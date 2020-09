الزاوية لتكرير النفط توقف العمل بالمواقع الإدارية للشركة

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الإثنين، إيقاف العمل بالمواقع الإدارية للشركة، ومنع الدخول

والتواجد بأماكن العمل لمدة عشرة أيام، بدءًا من اليوم.

وأوضحت

الشركة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أن الإيقاف

يأتي بسبب المستجدات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا واتخاذ الحيطة والحذر من تفشي الوباء .

وأكدت

الشركة على الاكتفاء بتواجد العاملين بالورديات ولجان الطوارىء والمكلفين بأعمال الصيانة

والأعمال الطارئة وفقا لتقدير رئيس وأعضاء لجنة الإدارة واعتماد كشوفات المستخدمين

الذين يتطلب حضورهم من قِبَلهم.

