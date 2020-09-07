المشري يبحث مع وزيرة الخارجية الإسبانية المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الإثنين وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، رفقة النائب الأول والثاني محمد بقي وصفوان المسوري، ووزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، وذلك في مقرّ المجلس في العاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة تطوّرات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والتداعيات والآثار التي خلّفها ما تم وصفه بـ”عدوان المجرم” حفتر (القائد العام للقوات المسلحة).

كما تناول الاجتماع المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إسبانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.