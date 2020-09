السراج يبحث مع وزيرة خارجية إسبانيا تطورات الأوضاع في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج

اليوم الاثنين، وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا، التي وصلت إلى طرابلس

في وقت سابق في زيارة عمل قصيرة إلى ليبيا.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان له عبر

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن غونزاليز

لايا أكدت على دعم بلادها للوفاق، ولبيان السراج في أغسطس الماضي.

وذكر المجلس أن السراج قدم نبذة مختصرة عن تطورات الأوضاع في ليبيا وما

تواجهه العملية السياسية من تدخلات وعراقيل تحتاج إلى موقف دولي حازم تجاهها.

وأفاد المجلس أنه تم خلال الاجتماع استعراض

مجالات التعاون في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، بالإضافة إلى بحث تفعيل عمل

اللجان المشتركة بين البلدين.

