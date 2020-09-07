مركز مكافحة الأمراض يدعو المواطنين القاطنين بمناطق انتشار الفيروس بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة

ليبيا – أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة للحدّ من انتشار فيروس الكورونا والتي تشمل منع التجمّعات بكلّ أنواعها والتأكيد على الحجر الصحّي المنزلي والتباعد الجسدي والاجتماعي وارتداء الكمامات والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لكافّة المناشط والمرافق والاهتمام بإجراءات النظافة الشخصية.

المركز طالب في بيانه الذي تلقّت المرصد نسخة منه المواطنين القاطنين بالمناطق التي يحدث فيها انتشار واسع للفيروس بعدم مغادرة المنطقة إلا للضرورة حتى تتمكّن فرق الرصد والتقصّي الوبائي التابعة للمركز من تتبّع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وحثَّ المركز كافّة الجهات ذات العلاقة ومؤسّسات المجتمع المدني والمجالس البلدية بالتعاون والمشاركة وتقديم كافّة التسهيلات للحملات التي تقوم بها الفرق الفنية التابعة للمركز للحدّ من انتشار الفيروس والمتمثّلة في دعم فرق الرصد والتقصّي الوبائي وفرق الاستجابة السريعة ورفع قدرة مختبرات صحّة المجتمع في البلدية وتجهيزها وكذلك برامج التوعية المجتمعية والدعم النفسي والاجتماعي.

المركز الوطني طالب بالتواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز (195) للحصول على أيّ مساعدة أو استفسار أو للتبليغ عن أيّ ظاهرة صحّية.

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