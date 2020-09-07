شرق ليبيا من دون كهرباء بسبب نفاد الوقود عن محطات التوليد

أخبار ليبيا24

أسفر نفاد الوقود بمخازن الشركة العامة للكهرباء في شرق ليبيا إلى توقف عمل محطات توليد الطاقة، ما تسبب في حدوث عجز في التوليد يقدر بـ 500 ميغاوات.

وحمّلت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أزمة شح إمدادات الوقود الخفيف “الديزل” عن محطات التوليد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، إن عدم تزويدنا بالكميات المتفق عليها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط إلى خزنات الشركة العامة للكهرباء أسفر عن نفاد المخزون الاستراتيجي في خزنات الشركة، مما أسفر عن خروج بعض الوحدات عن العمل.

وأوضح خليفة، أن شح الوقود وعدم وصول التزويدات في الوقت المحدد لها أسفر عن خروج الوحدة الثانية والسادسة بمحطة كهرباء “شمال بنغازي” والوحدة الثانية بمحطة “السرير الغازية” وكذلك خروج محطة “خليج سرت” ما تسبب في عجز بالشبكة الكهربائية الشرقية في حدود “500” ميغاوات.

وذكر خليفة، إن هذا العجز أسفر عن ساعات طرح للأحمال تقدر من 6 إلى 9 ساعات على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء، بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، إن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية مرهون بتزويدات الوقود سواء الخفيف “الديزل” أو “الغاز” ونقص الإمدادات يؤثر سلباً على الشبكة الشرقية.

وأوضح، أن احتياجات محطة كهرباء شمال بنغازي فقط من الوقود الخفيف “الديزل” تبلغ نحو 3 ملايين لتر يومياً، بالإضافة إلى المحطات الاخرى مثل محطة السرير تحتاج يوميًا لـ2 مليون لتر، لتشغيل الوحدات فيها.

وناشد خليفة، شركة البريقة لتسويق النفط، بضرورة توفير الكميات المتفق من الوقود الخفيف لصالح الشركة العامة للكهرباء في أسرع وقت ممكن حتى تقوم الشركة بدورها بتوفير التيار الكهربائي للمواطن دون انقطاع.

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