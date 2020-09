السراج وساترفيلد يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، في إسطنبول، اليوم

الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، مستجدات

الأوضاع في ليبيا.

وأفاد المجلس الرئاسي في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أن اللقاء بحث سبل المضي قدما في مسارات حل الأزمة الليبية

وفقا لبيان السراج في 21 أغسطس الماضي، وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم

(2510) لسنة 2020 ومخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح المجلس أن الاجتماع

أكد على ضرورة الإسراع بإعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط تحت إدارة المؤسسة

الوطنية للنفط وإشراف حكومة الوفاق غير المعتمدة، على حد قوله.

