لافروف ينفي استخدام قاعدة حميميم في سوريا لنقل أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن

الاتهامات باستخدام روسيا لقاعدة حميميم في سوريا لنقل أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا هي

ادعاءات عارية من الصحة.

وقال

لافروف، إنه يجب الانتباه إلى طبيعة الأزمة الليبية التي تعود جذورها إلى مغامرة لحلف

الناتو، مشيرًا إلى أن أطراف الأزمة الليبية تجتمع في موسكو بحثا عن القواسم المشتركة.

ولفت

لافروف إلى أنه مع مرور الوقت أدركت الأطراف الخارجية استحالة الحل العسكري للأزمة

الليبية، داعيًا إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا.

