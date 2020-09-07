منطقة سبها العسكرية تطلق عملية لتأمين المدينة

أطلقت منطقة سبها العسكرية عملية أمنية جديدة لتأمين المدينة وضبط مهربي الوقود وعصابات الحرابة والسطو المسلح، تشترك فيها كتائب من الجيش الليبي، ووحدات من مديرية الأمن الوطني والأمن الخارجي والداخلي وجهاز الدعم المركزي.

هذا وأكد آمر منطقة سبها العسكرية، العميد عبدالقادر النعاس، لقناة ليبيا، على الضرب بيد من حديد على كل المجرمين والمتورطين في أعمال الحرابة والخطف والتهريب، داعيا أعيان المدينة لضرورة الالتزام والتعاون مع وحدات الأمن في الخطة التي تهدف إلى نشر قوات الجيش على المداخل الرئيسية للمدينة ومتابعة حركة السير.

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