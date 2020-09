الوطنية لحقوق الإنسان: داخلية الوفاق تحتجز 5 مهاجرين بشرق ليبيا في ظروف من الرق والاستعباد

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،

اليوم الاثنين، إنه هناك 5 مهاجرين من اليمن ومعهم مهاجر من الصومال، يتم احتجازهم

منذ قرابة سنة، في مركز احتجاز في شرق ليبيا، تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق

غير المعتمدة.

ووصفت اللجنة، في بيان لها عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، ظروف احتجاز هؤلاء المهاجرين بالرق والاستعباد،

موضحة أنه يتم احتجازهم وتشغيلهم وإجبارهم على التنظيف والعمل لساعات طويلة، بالإضافة

إلى منعهم من الخروج رغم حصول 4 منهم على إقامات عمل لغاية 2021 ولديهم جوازات سفر.

وأضافت اللجنة الوطنية، أن جميع الجهات الأمنية

من الاستخبارات والأمن الداخلي أكدوا منذ سنة أن المحتجزين ليس عليهم أي شبهات،

وأنهم طالبي لجوء ويرغبون في السفر إلى أوروبا.

وطالبت اللجنة رئيس جهاز الهجرة أن يوقف التهور

الذي يقوم به رئيس المركز الذي قام باحتجازهم من جديد ومنعهم من التواصل وطلب

المساعدة.

وحملت اللجنة الوطنية رئيس جهاز الهجرة في شرق

ليبيا إدريس محمد الكاتب، مسؤولية سلامة المحتجزين، وأكدت أن منظمات دولية تتابع

ملفهم ولن يسمح بمزيد من الاستغلال والاستعباد.

وطالبت اللجنة أيضا بعثة الأمم المتحدة، ومكتب

المفوض السامي وفريق المحكمة الجنائية، بمتابعة أوضاع المحتجزين، والسعي لسرعة

الإفراج الفوري عنهم.

