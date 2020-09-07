مؤسسة النفط: خسائر إغلاق الموانئ تجاوزت 9 مليار دولار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن 234 يوم من إغلاق الموانئ النفطية أدى لخسائر تقدر بـ 9,530,010,101 دولار.

وكان الجيش أعلن شروطا لإعادة فتح الموانئ النفطية تمثلت في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط وإيجاد آلية واضحة للتوزيع العادل لعوائد النفط بأقاليم ليبيا بضمانات دولية ووضع آلية شفافة بضمانات دولية تكفل عدم استخدام العوائد لتمويل الإرهاب ومراجعة حسابات المصرف المركزي لمعرفة بنود صرف العوائد للسنوات الماضية