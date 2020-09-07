“هيئة الكهرباء” تعلن خروج محطة خليج سرت عن العمل

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية خروج محطة خليج سرت البخارية عن العمل بسبب عطل مفاجئ.

وأشارت الهيئة إلى أن المهندسين والفنيين التابعين للمحطة سارعوا للكشف عن موقع العطل من أجل الرجوع بها وإدخالها من جديد على الشبكة.

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة، قد أكد أن الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية ستستعيد استقرارها الكلي خلال هذا الأسبوع.

وجاء حديثه بعد وصول كميات كبيرة من إمدادات الوقود سواء الغاز أو الوقود الخفيف لتشغيل محطة خليج سرت والتي كانت متوقفة عن العمل لمدة 150 يوما، مما سيساهم في تحسين الشبكة الكهربائية الشرقية واستقرارها.

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