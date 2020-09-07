باشاغا يبحث الأوضاع الأمنية في بلديات النواحي الأربع وورشفانة والزاوية

استعرض المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، الأوضاع الأمنية في بلديات ورشفانة والنواحي الأربع والزاوية، وكيفية المجاهرة بالأمن في تلك المناطق، بحسب وزارة الداخلية.

وعقد باشاغا، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا مع عمداء بلديات النواحي الأربع وورشفانة والزاوية، بمقر ديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية داخل هذه البلديات وناقش عددا من القضايا والمشاكل الأمنية التي تواجهها هذه البلديات.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى موضوع دعم مديريات الأمن داخل هذه البلديات وتفعيل مراكز الشرطة للمجاهرة بالأمن وبسط الأمن والاستقرار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والتعاون الأمني بين هذه البلديات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية المهمة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل الأمن والمجاهرة به وفرض السيطرة الأمنية داخل هذه البلديات، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

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