افتتاح مصحة إيوائية في تراغن

بعد فترة من العمل التجريبي، أُفتتحت وبشكل رسمي مصحة تراغن الإيوائية والاستشارية الطبية، بحضور عدد من الشخصيات المتخصصة في المجال الطبي والخدمات الصحية وعدد من المهتمين ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي المنطقة.

وجال الحاضرون رفقة مدير المصحة داخل أقسام ووحدات العمل في المصحة ووقفوا على الإمكانات الفنية للمصحة وأهم الخدمات الطبية المتاحة للأهالي من المدينة والمناطق المجاورة.

وتشمل التخصصات المتوفرة داخل المصحة الإيوائية تراغن الباطنة والأسنان والمسالك البولية والعيون والأنف والأذن والحنجرة وأمراض الأطفال والنساء والتوليد والجلدية، فضلاً عن الجاهزية لإجراء العمليات الصغرى والمتوسطة مع الأخذ بالاعتبار عدد من التخصصات سيتم إضافتها داخل المصحة خلال الأشهر القادمة.

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