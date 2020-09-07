“سيالة” يتصل هاتفيًا بوزير الدفاع الياباني ويطلب منه المساعدة

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، بوزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وقالت “خارجية” الوفاق، في بيان، إن الاتصال تناول سبل التعاون بين البلدين في ملفات عدة على رأسها مساعدة اليابان في تدريب عدد من أفراد القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق وتأهيلهم وفق المعايير الدولية.

وذكر بيان “خارجية” الوفاق، أن “سيالة” و”تارو كونو” تطرقا إلى الوضع الحالي في ليبيا وانطلاق حوار المجلس الأعلى، ومجلس النواب في المملكة المغربية وسبل دعم وإنجاح هذا الحوار للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا.

يذكر أن الوزير الياباني كان يشغل منصب وزير الخارجية قبل أن يتقلد مهام وزارة الدفاع سبتمبر 2019.