مؤسسة النفط: تسليم معدات طبية لبلديات الواحات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2020

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين بتسليم معدات طبية وأدوات حماية ووقاية مختلفة لدعم بلديات الواحات لمواجهة فيروس كوفيد 19 ودعم الأطقم الطبية في تعاملها مع مختلف الحالات.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن الدعم تمثل في عدد 3 أجهزة تنفس عناية فائقة، وجهاز موجات فوق صوتية بالإضافة إلى كميات من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة جائحة كورونا كالكمامات والقفازات والبدل الطبية وغيرها من المستلزمات الأخرى كالكحول الطبي وأجهزة قياس الحرارة الإلكتروني.

وجرت مراسم التسليم داخل مقر المجلس البلدي جالو بحضور عميد المجلس التسييري المكلف ببلدية جالو أحمد سعد ومدير عام مستشفى جالو المركزي أجويلي السنوسي ومدير عام مستشفى جالو العام عضو اللجنة الفرعية الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا عبدالنبي كلوفا ومحمد الجهاني مندوبا عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة الجار الطيب التي اتبعتها المؤسسة الوطنية للنفط تجاه منطقة الواحات ومساهمة منها في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 موضحة أنها تعمل مع شريكها شركة فنترسهال على توفير جهاز اختبار العينات PCR لمنطقة الواحات وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع بنغازي.