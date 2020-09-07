توزيع معونات إنسانية على الجالية السودانية في تراغن

وصلت شحنة من المعونات الإنسانية إلى تراغن مقدمة من الهيئة الليبية للإغاثة بالتعاون مع المنظمة الليبية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر الليبي ومؤسسة عطاء الخير واليونيسف تم تسليمها لأبناء الجالية السودانية المقيمة بالمدينة.

وشملت الشحنة حقائب مواد تنظيف وتعقيم ومستلزمات للأم والطفل ومساعدات غذائية واحتياجات منزلية.

تأتي هذه المساعدات في إطار المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر والأفراد من الجالية السودانية المهاجرين من بلدهم الأم إلى ليبيا بغرض العمل لتحسين مستواهم المعيشي ونازحي الجالية ممن أجبرتهم ظروف الجنوب الأمنية على الإقامة في تراغن بصفة نازحين.

تكاثف للجهود ومساعٍ حثيثة تم بذلها من المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية لتوفير هذه المساعدات للمعوزين من أبناء الجالية السودانية.

ومن شأن هذه الجهود التخفيف من وطأة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس في ظل تداعيات الأوضاع الأمنية الهشة والتأثيرات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا في البلاد.

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