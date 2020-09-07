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توزيع معونات إنسانية على الجالية السودانية في تراغن

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت شحنة من المعونات الإنسانية إلى تراغن مقدمة من الهيئة الليبية للإغاثة بالتعاون مع المنظمة الليبية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر الليبي ومؤسسة عطاء الخير واليونيسف تم تسليمها لأبناء الجالية السودانية المقيمة بالمدينة.

وشملت الشحنة حقائب مواد تنظيف وتعقيم ومستلزمات للأم والطفل ومساعدات غذائية واحتياجات منزلية.

تأتي هذه المساعدات في إطار المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر والأفراد من الجالية السودانية المهاجرين من بلدهم الأم إلى ليبيا بغرض العمل لتحسين مستواهم المعيشي ونازحي الجالية ممن أجبرتهم ظروف الجنوب الأمنية على الإقامة في تراغن بصفة نازحين.

تكاثف للجهود ومساعٍ حثيثة تم بذلها من المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية لتوفير هذه المساعدات للمعوزين من أبناء الجالية السودانية.

ومن شأن هذه الجهود التخفيف من وطأة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس في ظل تداعيات الأوضاع الأمنية الهشة والتأثيرات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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