ضوء أخضر لاستكمال الدراسة في الجامعات

بحث المجلس الأعلى للتعليم العالي الاستعدادات اللازمة لاستئناف العام الجامعي 2019/ 2020 في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عُقد بمقر كلية الزراعة جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء برئاسة وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي وبحضور أعضاء المجلس.

وتم إعطاء الإذن للجامعات باستكمال العام الجامعي مع ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية التي أصدرتها اللجنة الاستشارية الطبية باللجنة العليا لمكافحة كورونا، والتواصل مع الغرف الرئيسة لمكافحة كورونا في البلديات الواقعة بها الجامعة، بعد تقديم المساعدة لتنفيذ التعليمات الصادرة عن اللجنة الاستشارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية