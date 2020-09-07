رئيس مجلس الوزراء يتفقد سيّر الامتحانات النهائية لطلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية”

بنغازي 07 سبتمبر 2020 (وال)- تفقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، سيّر الامتحانات النهائية لطلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية”، بعدد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مراقبة التعليم ببلدية بنغازي.

هذا ووقف السيد الرئيس على عمل لجان الامتحانات، والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس “كورونا” المستجد، بما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.

واستمع السيد الرئيس من اللجان المختصة بمراقبة الامتحانات عن سيّرها، وأبرز العراقيل والمشاكل التي واجهتهم خلال الامتحانات التي انطلقت أمس الأحد بعد تأجيل دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وناقش السيد الرئيس أبناءه الطلاب؛ عن سيّر الامتحانات وملاءمتها للمنهج الدراسي، مُبديين ارتياحهم لسيّر الامتحانات، والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.

وأعرب السيد الرئيس عن أمله في التوفيق والسداد لأبنائه الطلاب، مُثمنًا دور لجان الامتحانات من المعلمين والعاملين في تسييّرها، لوقوفهم للعمل في الظرف الراهن. (وال- بنغازي) ر ت

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