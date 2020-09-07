شفاء 5 مصابين من فيروس كورونا في مستشفى الهواري العام بنغازي

أعلنت مستشفى الهواري العام بنغازي، عن شفاء 5 مصابين من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الخدمة الطبية اللازمة.

وبحسب صفحة المستشفى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح مدير عام المستشفى الدكتور عبد الرحمن يوسف، أن الخمسة مصابين كانوا من الرجال، ممن أصيبوا بالوباء، وتلقوا الرعاية الطبية خلال الفترة الماضية.

ولفت “يوسف” إلى أن المصابين كافة تلقوا الخدمات الطبية والرعاية الصحية من قبل الطاقم الطبي أثناء فترة تواجدهم بالمستشفى.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أصدر بيانه رقم 183، اليوم الإثنين حول عدد إصابات كورونا في البلاد، مسجلا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس وذلك لأول مرة.

وقال المركز الوطني: “استلمنا أمس الأحد عدد (4291) عينة موزعة على النحو التالي: «المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1276) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (240) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1634) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (207) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (240) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (91) عينة”.

كما وزعت العينات على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (149) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (3) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (36) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (4) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز زوارة عدد (2) عينة”.

وجاءت النتائج كالتالي: “عدد (3206) عينة سالبة، عدد (1085) عينة موجبة مفصلة كالتالي: «عدد (845) حالة جديدة، عدد (240) حالة مخالطة”، وسجل المركز عدد 81 حالة شفاء وعدد 11 حالة وفاة.