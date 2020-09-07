السايح: المفوضية يجب أن تكون هيئة سيادية مستقلة لا تتبع لسلطة تنفيذية

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية يجب أن تكون هيئة سيادية مستقلة لا تتبع لسلطة تنفيذية.

السايح صرح في مقابلة مع قناة ليبيا بالضغوطات التي تواجهها مفوضية الانتخابات منذ أن أصبحت تحت تبعية حكومة الوفاق عام 2016، حيث باتت تخضع لجميع القرارات التي تتخذها الحكومة على المؤسسات التي تتبع لها، ما أضعف إمكانيات عملها وقدراتها كهيئة مستقلة.

وحول إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن هذه البطاقة جاءت تماشيا مع تطورات العملية الانتخابية، ومنعا لحدوث أي عمليات تزوير أو فوضى، خاصة في ظل عدم وجود مراقبين للانتخابات في حوالي سبعين بالمئة من المراكز الانتخابية.

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