لافروف: “استخدام الأراضي السورية لإرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا” ادعاءات باطلة

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة موسكو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره السوري، وليد المعلم، ونائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الاثنين إن الاتهامات الموجهة إلى موسكو باستخدام الأراضي السورية لإرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا لا أساس لها من الصحة.

يشار غلى أن وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، أشاعت في أنباء متضاربة المحتوى عن أن هناك طائرات عسكرية قدمت من سوريا إلى بنغازي والجفرة لنقل أسلحة ومرتزقة.