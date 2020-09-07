 أكد رئيس  اللجنة  الأعلامية  لمكافحة  فيروس  كورونا  المستجد  بسرت محمد الأميل    أن  عدد  حالات   الاصابة   والاشتباة   بفيروس  وباء  كورونا     تفاقمت    للأسف    لعدم  تقيد  المواطنيين  بأتباع   الاجراءات  الاحترازية   للوقاية  من  هدا الوباء    وعدم   ارتداء   الكمامات  فى  اللقاءات والتجمعات   وعدم أحترام   ساعة   حظر  التجوال
ومن جهته  قال رئيس  اللجنة الطبية  الأستشارية  لمكافحة  جائحة  كورونا  بسرت  مدير عام  مستشفى  بن سينا   بسرت الدكتور   على الزرقاء   ان عدد  الحالات   التى  أجراء   لهم  تحاليل  سريعة  اى مسح سريع  بسرت أكثر  من 2150   حالة  وان عدد حالات  الأشتباة    بالفيروس   حتى  الأن أكثر من 124 حاله أشتباة  
وأوضح  الدكتور  الزرقاء  أن  عدد  الحالات  التى  أجريت لهم   مسحات أنفية   PC   R  من قبل  فريق الرصد  والتقصى  بسرت اكثر   من 147    حالة    
وأشار  الى  أن عدد الحالات المؤكدة   المصابة  بالوباء   أكثر   من 33  حاله  مصابة  بسرت  وان حالات  الشفاء   اكثر  من 10 حالات تقريبا      وللأسف  حالات الوفاه   6   وفيات
مؤضحا    ان   هناك حالات مرضية  مصابة  بالفيروس  الان  موجودة  حاليا  بقسم  العزل   بسرت تحت المتابعة  والعلاج   ومنها  حاله  واحدة  تحت التنفس الصناعى  والاخرى  بالاوكسجين    
وأهاب   الدكتور  على  الزرقاء   المواطنيين  أهالى سرت   لاداعى   للخوف والهلع   من هدا الوباء  فهو يحتاج    لتنفيد  الاجراءات الاحترازية  الصحيحة   وفى حاله  وجود أعراض    يطلب  التوجه   الى  قسمى  الرصد والتقصى     والحميات  للفحص  الطبى  حفاظا   على صحتك وصحة  عائلتك  