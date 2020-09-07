ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

07 September, 2020

أكد رئيس اللجنة الأعلامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسرت محمد الأميل أن عدد حالات الاصابة والاشتباة بفيروس وباء كورونا تفاقمت للأسف لعدم تقيد المواطنيين بأتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من هدا الوباء وعدم ارتداء الكمامات فى اللقاءات والتجمعات وعدم أحترام ساعة حظر التجوال

ومن جهته قال رئيس اللجنة الطبية الأستشارية لمكافحة جائحة كورونا بسرت مدير عام مستشفى بن سينا بسرت الدكتور على الزرقاء ان عدد الحالات التى أجراء لهم تحاليل سريعة اى مسح سريع بسرت أكثر من 2150 حالة وان عدد حالات الأشتباة بالفيروس حتى الأن أكثر من 124 حاله أشتباة

وأوضح الدكتور الزرقاء أن عدد الحالات التى أجريت لهم مسحات أنفية PC R من قبل فريق الرصد والتقصى بسرت اكثر من 147 حالة

وأشار الى أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بالوباء أكثر من 33 حاله مصابة بسرت وان حالات الشفاء اكثر من 10 حالات تقريبا وللأسف حالات الوفاه 6 وفيات

مؤضحا ان هناك حالات مرضية مصابة بالفيروس الان موجودة حاليا بقسم العزل بسرت تحت المتابعة والعلاج ومنها حاله واحدة تحت التنفس الصناعى والاخرى بالاوكسجين

وأهاب الدكتور على الزرقاء المواطنيين أهالى سرت لاداعى للخوف والهلع من هدا الوباء فهو يحتاج لتنفيد الاجراءات الاحترازية الصحيحة وفى حاله وجود أعراض يطلب التوجه الى قسمى الرصد والتقصى والحميات للفحص الطبى حفاظا على صحتك وصحة عائلتك