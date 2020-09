مصراتة تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 2743 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة

لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الاثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس

كورونا في البلدية.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإصابات الجديدة جميعها حالات مخالطة لحالات

مصابة بالفيروس.

وأفادت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة

بالبلدية بلغ 2743 حالة، مضيفة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2119 حالة.

وأضافت اللجنة أن عدد حالات الشفاء بالبلدية بلغ

569 حالة، وأن عدد الوفيات 55 حالة.

