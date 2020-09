السايح: “الوفاق” تخشى أن تطيح الانتخابات بها وتمارس ضغطا ممنهجا على ميزانية المفوضية

قال

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بعد عام 2016 أصحبت

المفوّضية تتبع حكومة الوفاق غير المعتمدة، وإن كافة القرارات التي تصدرها “الوفاق”

والتي يفترض تطبيقها على القطاعات التابعة لها، أصبحت تطبّق على المفوضية كالميزانيات

والتوظيف والعديد من الإجراءات.

وكشف السايح، أن الإجراءات التي اتّخذتها

“الوفاق” مؤخّرًا فيما يتعلّق بتخفيض مرتّبات الموظفين، تمّ تطبيقها على

المفوّضية أيضًا، ما أدى لانسحاب وتقاعد الكثير من الكوادر التي يُعتمَد عليهم في العملية

الانتخابية، مؤكدًا أنه طالب “الوفاق” منذ سنتين بأن توظّف 70 موظفًا تم

تدريبهم وتأهيلهم، لتتولى هذه المجموعة تنفيذ الانتخابات القادمة، لكنها تعنّتت وساومت

بالكثير من القطاعات، ما أدى إلى إضعاف قدرات المفوّضية، وعدم قدرتها على الإنفاق على

الموازنة التشغيلية اليومية حيث أنها تمتلك إدارة عامة و24 مكتب إدارة انتخابية موزعٍ

على ليبيا بالكامل، بالتالي الهيكل التنظيمي يحتاج لتمويل.

كما اتهم السايح “الوفاق” بممارسة

ضغط ممنهج منذ 2016 على ميزانية المفوضية، فكلُّ سنة يتمّ الاقتطاع من الميزانية بالرغم

من أنّ هذه الميزانية لا تمثّل 40% من ما هو مطلوب لإدارة المؤسّسة السيادية، حيث

أكد أن توجه “الوفاق” هو لدعم الانتخابات المحلّية لا الانتخابات التي من

الممكن أن تطيح بها، لافتًا إلى أنّ المفوضية تعمل حاليًا على إنشاء مركز إعلامي على

مستوى دولي تدعمه الحكومة الأمريكية وليس حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح السايح، أن المفوّضية بحاجة إلى فترة لتتمكّن

من تنفيذ العملية الانتخابية، بسبب انسحاب الكوادر وانخفاض القدرات؛ مما سيترتّب عليه

البحث عن كوادر جديدة وهيكلية جديدة، لتتمكّن من تنفيذ العملية بالحدّ الأدنى للمعايير

الدولية المتعارف عليها، مع العلم أنّ العامل الزمني مؤثّر في تنفيذ العملية الانتخابية،

مؤكدًا أنه لا توجد مشاكل وعراقيل إلا مع “الوفاق” التي يُفترض بها أن تدعم

العملية الانتخابية؛ لكنها لم تفِ بهذه المهامّ، ما أكد أنّ “الوفاق” مجرّد

شعارات فقط.

واستبعد

السايح، أن ينتج عن اجتماعات وفد مجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة المنعقدة في المغرب

إجراء العملية الانتخابية، نظرًا لأنّ المجتمع الدولي والبعثة الأممية غير متشجعين

للانتخابات، ولديهم نظرة أخرى بتحقيق هدف معين من الاستقرار الأمني والسياسي خلال اتفاق

الأطراف المتصارعة، مطالبًا بضرورة أن تكون الأطراف السياسية متوافقة على إجراء العملية

الانتخابية؛ لأنّ المفوضية لوحدها لا تستطيع أن تمضي في تنفيذ العملية السياسية دون

التوافق بين الأطراف السياسية.

