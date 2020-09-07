“باشاغا” يلتقي عمداء بلديات “النواحي الأربع ورشفانة والزاوية” لبحث القضايا الأمنية

التقى وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، عمداء بلديات “النواحي الأربع، وورشفانة، والزاوية”.

وشهد اللقاء الذي عقد بديوان وزارة داخلية الوفاق، في طرابلس، استعراض الأوضاع الأمنية داخل هذه البلديات ومناقشة عدد من القضايا والمشاكل الأمنية التي تواجهها.

وذكر بيان أصدرته داخلية الوفاق عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن اللقاء تطرق لموضوع دعم مديريات الأمن داخل هذه البلديات وتفعيل مراكز الشرطة للمجاهرة بالأمن وبسط الأمن والاستقرار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ونوقش أيضا التعاون الأمني بين هذه البلديات بالإضافة لعدد من المواضيع الأمنية الهامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل الأمن والمجاهرة به وفرض السيطرة الأمنية داخل هذه البلديات، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.