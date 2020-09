لملوم يعقد اجتماعا لبحث أوضاع المحتجزين بشكل غير قانوني في السجون

عقد و زير العدل

المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد لملوم اليوم الاثنين اجتماعا لبحث اوضاع

المحتجزين بشكل غير قانوني بالسجون.

وأوضحت وزارة

العدل بالحكومة أن الاجتماع بحث سبل إنهاء مثل هذه الوقائع التي تحظرها القوانين

الوطنية و المعاهدات الدولية و تطبيق القوانين النافذة بالخصوص مع التركيز علي

تنفيذ قراراي المجلس الرئاسي (رقم 1304 و رقم 1307) اللذين تضمنا أوامر بإخلاء

سبيل كافة المحتجزين والموقوفين بالسجون وأماكن الاحتجاز ممن تجاوزت مدد حبسهم

المدد القانونية المنصوص عليها قانونا.

وخلص الاجتماع

إلى الاتفاق على إقامة اجتماع آخر يضم كلا من وزارة العدل والداخلية والدفاع ومكتب

النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري ، لوضع تصور وإيجاد آليات تنفيذية لانهاء

حالات الاحتجاز غير القانوني.

