الجامعة العربية تحث الوفدين الليبيين للوصول إلى “حل متكامل”

دعت جامعة الدول العربية الطرفين الليبيين المجتمعين في المغرب إلى الانخراط وبحسن نية، في كل الجهود للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة، برعاية الأمم المتحدة، تمهيدا للوصول إلى توافق يفضي إلى استكمال المرحلة الانتقالية والتوجه لانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي بنتائجها الجميع.

وثمنت الجامعة العربية في بيانها انطلاق المحادثات المشتركة بين وفدي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية لدفع مسار الحل السياسي، مؤكدة أنها تتابع سير الحوار الليبي لدفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات، والمبادرات المطروحة للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة في البلاد.

وبدأ وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمس، اجتماعاتهما، فيما علمت “218” من مصدر مطلع، أن الوفدين سيُناقشان 3 بنود رئيسية، بداية من ضمان وقف إطلاق النار، إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وأخيراً إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتوحيدها والنظر في المناصب السيادية.

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