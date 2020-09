اليسير: هناك تجاهل لتواجد المحتل التركي الذي يفرض وجوده بالقوة

أشار

عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، إلى أن الحوار الحقيقي الذي

ينهي الأزمة الليبية لابد أن يكون بين أطراف الصراع وليس بين أطراف ليس لها علاقة به،

معتبرًا أن الجلسات المنعقدة في المغرب ليست حوارًا بل مجرد مسرحية، وفق تعبيره.

وأكد

اليسير على أن هناك تجاهل لتواجد المحتل التركي والمرتزقة السوريين وكأنّهم غير موجودين،

فأصبح الموقف الوطني خجولًا، والقوّات التركية تصل كلّ يوم إلى ليبيا عبر الطائرات،

ومن الواضح أنها جاءت للاحتلال وليس للمساعدة.

كما

توقّع اليسير أن تكون نتائج الجلسات الحوارية المنعقدة في المغرب أسوأ من الصخيرات

وما جرى سابقًا، مبيّنًا أنّ عقد جلسات الحوار في المغرب يعود إلى العلاقات الجيدة

التي تربط البلدين، ومحاولة من دول المغرب لاتّخاذ موقف حيادي.

وتطرق اليسير إلى الاتفاقيات التي يبرمها محافظ مصرف ليبيا

المركزي الصديق الكبير مع تركيا، قائلًا إنه يقوم بتوقيع الاتفاقيات بدون أيّ مرجعية

لأيّ شخص ولا أحد يعلم ماهو محتواها، فالمحتلُّ يفرض وجوده بالقوة؛ لأنه الآن لديه

قواعد عسكرية في عقبة بن نافع “الوطية” ومصراته ومعيتيقة و16 ألف مرتزق.

