الجامعة العربية تؤكد متابعتها لجلسات الحوار في المغرب

دعت الجامعة العربية الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط بحسن نية في جهود حل الأزمة، للوصول إلى حل وطني ومتكامل.

وأكدت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أنها تتابع سير الحوار الليبي الذي انطلق يوم أمس في الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

ودعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة الأطراف الليبية كافة إلى مواصلة الانخراط في الجهود المبذولة للحوار، بما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وتتويجها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع نتائجها.

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