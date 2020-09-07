توافق “مصري مغربي” لدفع جهود تسوية الأزمة الليبية

متابعة للمحادثات بين وفدي النيابي والأعلى الدولة، جرى اتصال بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري والمغربي ناصر بوريطة.

واتفق الوزيران المصري والمغربي على مواصلة التشاور وتكثيف اتصالاتهما بالدول الفاعلة والشركاء الدوليين والأمم المتحدة من أجل دفع الأطراف الليبية لتثبيت وقف النار ومواجهة مظاهر الإرهاب والتطرف، والتدخلات الخارجية في ليبيا، تمهيدا للتحرك نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة.

يشار إلى أن وفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، باشرا أمس جلسات حوارية في مدينة بوزنيقة المغربية، وعلمت “218” أن الاجتماعات ستُناقش ضمان وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتوحيدها والنظر في المناصب السيادية.

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