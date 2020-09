الليبية للإغاثة تقدم معونات إنسانية إلى أبناء الجالية السودانية بتراغن

قدمت من الهيئة الليبية للإغاثة بالتعاون مع المنظمة الليبية

للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر الليبي ومؤسسة عطاء الخير واليونيسف،

مجموعة من المعونات الإنسانية إلى تراغن ليتم تسليمها لأبناء الجالية السودانية المقيمة

بالمدينة، وشملت الشحنة، حقائب مواد تنظيف وتعقيم ومستلزمات للأم والطفل ومساعدات غذائية

واحتياجات منزلية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساهمة في رفع المعاناة عن

الأسر والأفراد من الجالية السودانية المهاجرين من بلدهم إلى ليبيا بغرض العمل لتحسين

مستواهم المعيشي ونازحي الجالية ممن أجبرتهم ظروف الجنوب الأمنية على الإقامة في تراغن

بصفة نازحين.

