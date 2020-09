هيئة الشباب والرياضة: اللجنة الفنية والطبية تسمح بالعودة للتدريبات بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قالت الهيئة العامة للشباب والرياضة بليبيا،

اليوم الاثنين، إن “اللجنة الفنية والطبية عقدت اجتماعا موسعا حول إمكانية

عودة النشاط الرياضي”، وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور التي

تتعلق بالنشاط الرياضي بشكل عام للقطاع العام والخاص.

وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري

أكد خلال الاجتماع على أهمية سلامة الشباب، لا سيما في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس

كورونا في ليبيا وفق التقارير الطبية.

ودعا القنطري للتشديد والحزم والاستمرار في

إيقاف النشاط الرياضي حفاظا على سلامة الجميع، مع مراعاة الاستحقاقات الدولية، موضحا

أن ذلك وفق خطة محكمة للوقاية من فايروس كورونا.

وذكرت الهيئة أن الاجتماع خلص إلى أن يسمح للاتحادات

الرياضية والتي لديها استحقاقات دولية للعودة إلى التدريب، على أن تقوم بتنفيذ

الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الطبية الفرعية المنبثقة عن لجنة الأزمة

بالهيئة العامة للشباب والرياضة.

وأفادت الهيئة العامة للشباب والرياضة، أن

اللجنة شددت على أن تقوم الاتحادات بالإجراءات الآتية:

أولا.. مخاطبة لجنة الأزمة بالهيئة العامة

للشباب والرياضة بالاستحقاقات الدولية مرفقة بالمستندات الدالة عن المشاركة.

تانيا.. إجراء تحليل المسحة الأنفية لكافة أعضاء

الفريق والطاقم الإداري والفني والطبي.

ثالثا.. التقيد بالحجر لكل شخص بصفة فردية بفندق

لمدة أسبوعين.

رابعا.. إجراء المسحة الأنفية الثانية بعد الحجر،

ويسمح للنتائج السالبة بالدخول في معسكرات التدريب المغلقة مع متابعة الإجراءات الوقائية،

والتعهد بالالتزام بتعليمات اللجنة المختصة، مع الاستمرار في إيقاف كافة المنشآت

الرياضية الأخرى، وقفل الصالات والأكاديميات ومراكز التدريب العامة والخاصة.

