الثني يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2020

قام رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين بمتابعة سير الامتحانات النهاية لطلبة اتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بعدد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مراقبة التعليم ببلدية بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني وقف على عمل لجان الامتحانات، والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفايروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.

واستمع الثني من اللجان المختصة بمراقبة الامتحانات عن سيرها، وأبرز العراقيل والمشاكل التي واجهتم خلال الامتحانات التي انطلقت أمس الأحد بعد تأجيل دام عدة اشهر بسبب الجائحة.

وناقش الثني مع الطلاب سير الامتحانات وملاءمتها للمنهج الدراسي، معربين عن ارتياحهم لسير الامتحانات والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.