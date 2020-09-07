الثني يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
07 September, 2020
قام رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين بمتابعة سير الامتحانات النهاية لطلبة اتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بعدد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مراقبة التعليم ببلدية بنغازي.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني وقف على عمل لجان الامتحانات، والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفايروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.
واستمع الثني من اللجان المختصة بمراقبة الامتحانات عن سيرها، وأبرز العراقيل والمشاكل التي واجهتم خلال الامتحانات التي انطلقت أمس الأحد بعد تأجيل دام عدة اشهر بسبب الجائحة.
وناقش الثني مع الطلاب سير الامتحانات وملاءمتها للمنهج الدراسي، معربين عن ارتياحهم لسير الامتحانات والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.
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