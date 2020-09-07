تأكيد “ليبي أميركي” على ضرورة استئناف إنتاج النفط

على هامش زيارته إلى تركيا، بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع السفير الأميركي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد في مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب إعلام الرئاسي، فقد تطرق اللقاء بين السراج وساترفيلد إلى سبل حل الأزمة الليبية، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن، والإعلان الذي أصدره عقيلة صالح والسراج بوقف إطلاق النار في أغسطس الماضي.

وانتهى الاجتماع الى التأكيد على ضرورة الإسراع بإعادة استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب لتشمل مجالات أخرى.

وبعد عودته إلى طرابلس، اليوم، التقى السراج وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليز، والتي أكدت دعم مبادرة وقف إطلاق النار، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مارس المقبل.

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