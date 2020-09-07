“الزاوية لتكرير النفط” تقرر إيقاف العمل بمواقعها الإدارية لمدة 10 أيام

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الاثنين، إيقاف العمل بالمواقع الإدارية للشركة، ومنع الدخول والتواجد بأماكن العمل لمدة 10 أيام.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإيقاف يأتي بسبب المستجدات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا واتخاذ الحيطة والحذر من تفشي الوباء.

وأكدت الشركة على الاكتفاء بتواجد العاملين بالورديات ولجان الطوارئ والمكلفين بأعمال الصيانة والأعمال الطارئة، وفقا لتقدير رئيس وأعضاء لجنة الإدارة، واعتماد كشوفات المستخدمين الذين يتطلب حضورهم من قِبَلهم.