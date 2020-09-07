مئات المرتزقة يغادرون ليبيا بعد “انتهاء عقودهم”

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة نحو 450 عنصرا من المرتزقة السوريين من ليبيا إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم بالقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

وأشار المرصد السوري في تقريره إلى أن هذه الدفعة جرى نقلها عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، إلى مدينة إسطنبول التركية، ليتم إدخالها إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن أعداد المجندين الذين دخلوا الأراضي الليبية حتى الآن، وصل إلى نحو 17420 مرتزقاً من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد حتى الآن نحو 6700 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم واستلام مستحقاتهم المالية، في حين بلغ عدد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا نحو 10 آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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