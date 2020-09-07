“بلدي غدامس” يمدد غلق المدينة لمدة 3 أيام بسبب كورونا

قرر المجلس البلدي غدامس تمديد غلق المدينة لمدة 3 أيام اعتبارا من السادسة مساء اليوم الاثنين.

وشدد المجلس في بيان له، على الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ القرار “بكل حزم”، داعيا المواطنين إلى التعاون حفاظا على المصلحة العامة وسلامة الجميع.

وأشار البيان إلى عدم استقرار الوضع الوبائي في المناطق المجاورة، لافتا إلى أن القرار اتخذ بتوصية من اللجنة الطبية بمستشفى غدامس العام، واللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت ليبيا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية، الإثنين، بواقع 1086 حالة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 ألفا و834 حالة.