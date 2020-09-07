لافروف: الأطراف الخارجية والداخلية أدركت أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الأطراف الداخلية والخارجية للأزمة الليبية أدركت أنه لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر الذي شددت عليه روسيا منذ البداية.

وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زير الخارجية السوري وليد المعلم، بمشاركة نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف في دمشق اليوم الاثنين، وأكد فيه أن روسيا تؤيد مبادرات السلام القائمة الخاصة بليبيا وتؤكد أهمية فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى البلاد.

وقال لافروف: “تم خلال الأشهر الأخيرة طرح مبادرات حول إعلان وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق المفاوضات، وبدء تطبيق قرارات مؤتمر برلين. ومن آخر الأمثلة إعلان القاهرة المبادرة التي جرى عرضها مؤخرا من قبل رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فائز السراج”.

وأضاف لافروف: “نحن ندعم هذه المبادرة بشكل فعال ونعتقد أنه من الضروري البدء الفوري لتطبيقها انطلاقا من وقف ثابت لإطلاق النار دون أي شروط مسبقة”، بحسب ما نشر موقع روسيا اليوم.

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن روسيا كانت الدولة الوحيدة التي عملت منذ بداية الأزمة الليبية مع كل أطرافها دون أي استثناء، مضيفا: “وصل باقي الأطراف الخارجية تدريجيا والأطراف الليبية، وهذا الأمر الأهم، إلى الإدراك أنه لا حل عسكريا هناك ولا بد من بدء الحوار بشكل عاجل”.

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