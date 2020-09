المشري: لقاء المغرب مجرد مشاورات وليس انطلاق حوار

قال رئيس ما يُسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، إن ما يجري بالمغرب

هي مشاورات وليس انطلاق الحوار بالمعنى الدقيق للكلمة، فهي مشاورات طبيعتها غير رسمية

وتهدف للبحث عن سُبُل لبدء الحوار.

وأوضح المشري، أن الحوار كان بتونس لفترة طويلة ووصل مجلسا

الدولة والنواب لتفاهمات معينة فيما يتعلق بتعديل المجلس الرئاسي لرئيس ونائبين وفصل

رئيس الحكومة وآليات اختيار المناصب السيادية السبعة، مؤكدًا أن ما يجري الآن هو البحث

في كيفية العودة والانطلاق من النقاط التي تم التوافق حولها.

وأكد المشري، على أنه يدخل المفاوضات من أجل الحفاظ على أرواح الليبيين

والممتلكات وليس من أجل تقديم تنازلات.

