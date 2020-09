باشاغا يستعرض الأوضاع الأمنية مع عمداء بلديات “النواحي الأربع، ورشفانة، الزاوية”

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير

المعتمدة فتحي باشاغا، دعم مديريات الأمن داخل بلديات “النواحي الأربع،

ورشفانة، الزاوية” وتفعيل مراكز الشرطة للمجاهرة بالأمن.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا، اليوم الاثنين، مع عمداء

هذه البلديات، كما أفاد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بليبيا، عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم خلال هذا اللقاء

الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس، استعراض الأوضاع الأمنية داخل هذه البلديات، بالإضافة

إلى مناقشة عدد من القضايا والمشاكل الأمنية التي تواجهها هذه البلديات.

