وزير الخارجية الإيطالي: الاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار يفتح فرص جديدة

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الاتفاق الليبي لوقف اطلاق النار يفتح فرص جديدة، مشيراً إلى أن عملية إيريني الأوروبية علامة ملموسة للمساهمة في حل الأزمة.

وقال دي مايو، في مقابلة صحفية، إن زيارته على ليبيا في الأول من سبتمبر جاءت بعد أيام من إعلان مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي وقف إطلاق النار في البلاد، مضيفا أن هناك اختلافات بين البيانين ولكن هناك نقاط مشتركة مثل طلب إعادة تنشيط إنتاج النفط .

وأوضح دي مايو أن الاتفاق الليبي يفتح نافذة جديدة من الفرص يجب اغتنامها، مضيفا أنه في لقاءاته مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج شدد على دعم إيطاليا الكامل لحل سياسي وشامل للأزمة الليبية و على ترجمة الالتزامات المعلنة في بياناتهم إلى حقائق ملموسة.

وأشار دي مايو إلى أن عملية إيريني الأوروبية تعد علامة ملموسة للمساهمة الأوروبية في حل الأزمة الليبية وتنفيذ حظر الأسلحة وكذلك في مكافحة التهريب غير المشروع للمنتجات البترولية من ليبيا، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية